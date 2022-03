Esercito, delegazione da Avellino in Udienza dal Papa

16 SHARES Condividi Tweet

Una delegazione di personale militare e civile assieme ai propri familiari, del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino, ha partecipato all’Udienza Generale del Santo Padre. Il Pontefice, che ha tenuto una profonda catechesi sulla significativa giornata del “Mercoledì delle Ceneri”, inizio del tempo quaresimale, ha rivolto il suo affetto e la sua benedizione ai trasmettitori presenti, ringraziandoli per il prezioso servizio che svolgono quotidianamente a favore del bene comune.

Il Comandante di Reggimento, Colonnello Massimo Bruno, ed il Cappellano Militare, Don Claudio Mancusi, a nome di tutti i partecipanti, hanno donato al Papa un crest del Reparto, in ceramica artistica vietrese, ed un berretto con il fregio dell’Arma delle Trasmissioni, che il Santo Padre ha indossato per una foto ricordo. “L’incontro con Papa Francesco ha rappresentato un forte momento di riflessione ed ha rappresentato un’indimenticabile giornata di sentita e profonda spiritualità per il personale del Reggimento”.

