La maggioranza a Nusco risponde agli attacchi della minoranza dopo l’ultimo consiglio comunale. Convocata dopo ripetute richieste da parte dell’opposizione, che si era rivolta anche al Prefetto di Avellino, l’assise avrebbe dovuto trattare pure la vertenza Fib Sud, fabbrica dell’area industriale nuscana. Ma la minoranza aveva chiesto di anticipare la discussione a primo punto dell’ordine del giorno. Richiesta rispedita al mittente dal presidente del Consiglio comunale. Il capogruppo Francesco Biancaniello e i suoi, assieme agli operai, avevano allora abbandonato l’aula. A distanza di qualche giorno arriva la risposta sui social del gruppo “L’Italia è popolare” che sostiene il sindaco Ciriaco De Mita.

“In un contesto sociale così delicato, vissuto tra la preoccupazione per la salute collettiva, la riorganizzazione dei servizi, l’attuazione del sostegno alle famiglie più bisognose, abbiamo operato con serietà, impiegando tutte le risorse disponibili e tutto l’impegno possibile. Non abbiamo mai pensato di dare adito alle critiche sterili, agli attacchi infondati, alle bassezze di persone che in questi mesi, a strilloni, hanno agito con pretestuosità ed arroganza. Abbiamo dovuto sopportare perfino le accuse di voler strumentalizzare la distribuzione delle mascherine (della regione Campania) in base all’appartenenza politica. Che meschinità. Falsità su falsità sulla nomina della segretaria Comunale e sugli impegni mancati dell’amministrazione. Vogliamo ricordare che a Nusco non ci sono stati contagi da COVID-19 e l’unico caso registrato di un dipendente dell’RSA (non residente nel comune di Nusco) è stato gestito con tempestività attivando tutti i protocolli previsti dagli organi preposti alla gestione dell’emergenza sanitaria. Grazie all’impegno del Sindaco, in soli due giorni abbiamo ottenuto i risultati dei tamponi di tutti i dipendenti della struttura. Crediamo che queste siano le cose che contano: azioni concrete, di buon senso e che tutelino la collettività, in modo particolare di chi è più in difficoltà”, scrive la maggioranza.

“Ritornando ai fatti dei giorni scorsi, Il programma per il sostegno economico alle famiglie promosso dell’opposizione a seguito dell’emergenza coronavirus (inserito come punto all’ordine del giorno nel Consiglio Comunale da loro abbandonato) si è rivelato inattuabile e fantasioso. Avremmo avuto il piacere di discutere con i consiglieri di opposizione anche delle misure concrete e reali che abbiamo messo in campo per il sostegno alle famiglie, ma purtroppo, abbiamo dovuto registrare un abbandono del consiglio ed un mancato confronto sui contenuti. Ancora una volta non hanno sprecato l’occasione per farsi pubblicità sul nulla, per riempire pagine di giornali di falsità e fare condivisioni di post sui social con le solite modalità, condotte tra l’altro, sempre dalle stesse persone. Una macchina studiata a tavolino ed anche piuttosto male; si potrebbero prevedere per i prossimi anni, tutti i cicli di articoli, post, invettive e condivisioni sui social di persone accomunate da un unico comune denominatore: la polemica sterile. La messa in scena che si è consumata all’inizio dell’ultimo Consiglio Comunale, ha visto i membri dell’opposizione toccare veramente il fondo, per il modo in cui è stato progettato il tutto (da una regia attenta ma superficiale), per le persone coinvolte, per i presupposti e per i motivi con cui è andata in scena“, sottolineano De Mita e i suoi.

“Vogliamo ricordarlo il motivo, perché anche nel ripeterlo ci sembra assurdo. L’opposizione prima che iniziasse l’assemblea ha preteso di cambiare l’ordine di discussione (ordine del giorno), perchè a loro dire gli operai della FIB SUD si sarebbero stancati nell’ascoltare gli altri argomenti dell’ordine del giorno. Per questo motivo hanno abbandonato l’aula. Chi non conosce le regole amministrative, non può fare richieste assurde nè, tantomeno, stravolgere le regole dell’ordine di discussione. Ci viene da porre delle domande a queste persone: perché avete deciso di abbandonare l’aula senza avere la pazienza di attendere? Perché non avete rispettato la decisione del presidente del Consiglio Comunale di mantenere invariata la scaletta programmata? Probabilmente persone davvero interessate alla discussione non si sarebbero annoiate, avrebbero atteso con pazienza di poter trattare un argomento tanto delicato. I consiglieri di opposizione hanno preferito dirigere un teatrino davanti la sala consiliare, mettendosi in posa per le foto da condividere sui social e non hanno ascoltato l’ottima relazione che la ragioniera ha presentato sul Rendiconto di Gestione 2019. Hanno preferito fare selfie e cavalcare l’onda del disagio, offendendo la dignità di chi andrebbe tutelato e non usato per strumentalizzazioni mediatiche. Hanno deciso di disertare l’approvazione del bilancio comunale, l’atto più importante e delicato per un ente“, continuano.

“Davvero non riusciamo a spiegarci quanto accaduto e vogliamo che tutti sappiano i fatti per farsi un’idea chiara, senza distorsioni. Manifestiamo tutta la nostra solidarietà agli operai della FIB SUD ricordando che il Sindaco De Mita è sempre attento ai temi del lavoro, rispondendo con fatti ed azioni concrete soprattutto quando hanno riguardato l’interesse dei lavoratori presenti sul territorio. Dispiace constatare che l’opposizione stia strumentalizzando la delicata questione della FIB SUD, utilizzando un gruppo di persone in seria difficoltà. Sia chiaro, non torneremo più sulla questione, non vorremmo far brillare di luce riflessa chi ha scelto da anni di promuovere la politica del nulla“, conclude la maggioranza.

