File ai centri vaccinali irpini, Cgil contro l’Asl

“La drammatica situazione pandemica che continua a colpirci, non impedisce all’Asl di Avellino dicontinuare a essere del tutto irrispettosa nei confronti dei cittadini. La stessa mancanza di rispetto l’abbiamo riscontrata anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori che da tempo denunciano un’incapacità gestionale. L’incapacità dell’Asl di Avellino è esplosa con tutta la sua virulenza e drammaticità nelle ultime giornate con gli Open Day riservati alla somministrazione della terza dose del vaccino contro il Covid-19. Difficoltà e disagi generati e amplificati dallo stop alle attività disposto a rotazione a più della metà dei 22 hub vaccinali della provincia di Avellino”. Lo scrive in una nota la Cgil di Avellino, che invia la lettera al governatore De Luca, al prefetto Spena e al presidente della commissione sanità Alaia.

“Erano fatti per invogliare i cittadini a vaccinarsi, ma gestiti in questo modo hanno finito per disincentivarli con grave danno per la salute pubblica. Se una persona, in questi giorni, ha preso il raffreddore mentre era in fila sotto la pioggia, o dopo aver atteso ore per fare l’iniezione, dovrà fareanche il tampone a sue spese. La chiusura dei centri vaccinali è determinata innanzitutto dalla mancanza di personale – medici, infermieri e amministrativi – che dovrebbero garantire un servizio quotidiano di almeno 12 ore per ogni centro vaccinale”.