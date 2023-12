Vaccini anti-Covid, open day al Moscati

12 SHARES Condividi Tweet

Open day alla Città ospedaliera per le vaccinazioni anti Covid-19. L’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino, accogliendo l’invito della Regione Campania a potenziare l’offerta attiva di vaccini, soprattutto in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica e di quello relativo all’attuale campagna vaccinale, ha organizzato una giornata aperta a tutti i cittadini, senza necessità di prenotazione e indipendentemente dall’età o dalle condizioni di fragilità, anche in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie.

Tutti i cittadini interessati potranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid-19 giovedì prossimo, 21 dicembre, quando il polo vaccinale della Città ospedaliera (primo piano, settore B) sarà aperto al pubblico dalle ore 9 alle 18.

L’iniziativa open day anti Covid-19 è stata coordinata dalla responsabile dell’Unità operativa di Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione, Rossana Formato, che ha potuto contare sulla disponibilità del personale assegnato al Polo vaccinale.

Si evidenzia che per accedere al polo vaccinale i cittadini dovranno necessariamente indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherina Ffp2).

