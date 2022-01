Fondi a 56 paesi irpini per combattere il rischio spopolamento

20 SHARES Condividi Tweet

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce il Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023. Si tratta in totale di 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente. Tra questi, 56 paesi fanno parte della provincia di Avellino.

Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi nei territori soggetti a spopolamento: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Inoltre, i comuni svantaggiati potranno concedere gratuitamente propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile. Il Dipartimento per le politiche di coesione provvederà all’erogazione del Fondo per l’annualità 2021. All’Agenzia per la coesione territoriale spetterà invece monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse. Infatti, se il comune non avrà attribuito il contributo ai soggetti beneficiari entro sei mesi dalla chiusura dell’annualità precedente, esso sarà integralmente o parzialmente revocato. A tale verifica sarà subordinata anche l’erogazione delle successive annualità.

L’elenco (in blu i Comuni dell’Area Interna Alta Irpinia, 19 su 25 totali):

Altavilla Irpina

Aquilonia – 168mila euro

Ariano Irpino

Bisaccia – 188mila euro

Bonito

Cairano – 129mila euro

Calabritto – 151mila euro

Calitri – 271mila euro

Caposele – 151mila euro

Carife

Casalbore

Cassano Irpino – 82mila euro

Castel Baronia

Castelfranci – 156mila euro

Chiusano San Domenico

Conza della Campania – 105mila euro

Flumeri

Fontanarosa

Frigento

Gesualdo

Greci

Grottaminarda

Guardia Lombardi – 195mila euro

Lapio

Luogosano

Melito

Mirabella Eclano

Montecalvo

Montella – 231mila euro

Monteverde – 111mila euro

Morra De Sanctis – 170mila euro

Moschiano

Paternopoli

Petruro Irpino

Pietrastornina

San Mango sul Calore

San Sossio Baronia

Santa Lucia di Serino

Santa Paolina

Sant’Andrea di Conza – 147mila euro

Sant’Angelo dei Lombardi – 190mila euro

Savignano

Senerchia – 108mila euro

Sirignano

Taurano

Taurasi

Teora – 175mila euro

Torella dei Lombardi – 171mila euro

Torre Le Nocelle

Torrioni

Trevico

Vallata

Vallesaccarda

Villamaina – 93mila euro

Volturara Irpina

Zungoli

