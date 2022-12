Forum Giovani, al Goleto un incontro sugli incentivi ‘per restare’

20 SHARES Condividi Tweet

Il Comitato Promotore del Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Avellino, intende divulgare un’importante iniziativa, organizzata dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e rivolta ad Amministratori locali, Forum dei giovani, giovani maturandi e/o in servizio civile e Neet. Mercoledì 14 dicembre alle ore 18, presso l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi si terrà un incontro sul tema “Gli incentivi di Invitalia, Resto al Sud e Italia Economia Sociale”. Dopo i saluti di benvenuto dell’Arcivescovo Pasquale Cascio, Giuseppe Gaudioso di Invitalia interverrà sulla misura Resto al Sud, mentre il responsabile area occupazione, incentivi e innovazione di Invitalia, Vincenzo Durante, tratterà in modo specifico della misura Italia Economia Sociale.

L’evento creato in sinergia con Invitalia vuole essere occasione di confronto ed opportunità. Dopo una prima fase espositiva delle misure, ci sarà la possibilità di incontri individuali con gli esperti di Invitalia, con tavoli dedicati e sessioni di lavoro ad hoc. Un’occasione unica e da non perdere per chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria, giovanile e non. Coloro che parteciperanno all’evento, avranno la possibilità di parlare del proprio sogno nel cassetto, direttamente con i rappresentanti dell’Ente che potrebbe rendere tutto ciò una realtà. Il Comitato sarà orgoglioso e felice di fornire ulteriori informazioni a chiunque fosse interessato.

Condividi su: