Foto dall’appartamento per le donazioni al Moscati

“Sit Down to Have an Idea”, il concorso promosso dalla Axrt Contemporary Gallery, con sede in Via Mancini 19, Avellino. Il virus non deve fermarci, né deve bloccare la nostra vena creativa e l’inesauribile desiderio di indagare oltre le barriere delle pareti che ci circondano e ci proteggono: la galleria propone un concorso al fine di testimoniare il fermento vissuto intimamente da ciascuno di noi in questo particolare momento della vita, ma anche l’isolamento fisico cui siamo costretti, il tutto attraverso una immagine fotografica digitale.

I partecipanti dovranno inviare 2 scatti fotografici, rigorosamente creati “in casa”, tra le mura domestiche. Non vi saranno vincitori, ma un premio morale si e per tutti, la sconfitta di questa maledetta pandemia. Quando gli eventi lo permetteranno, una mostra in luogo istituzionale farà da cornice ai ricordi che hanno ispirato quelle foto. Ogni partecipante, per essere ammesso al concorso, verserà una cifra libera sul seguente conto:

AXRT CONTEMPORARY GALLERY SRL

IT53Y0301503200000003636216

con causale “Liberalità per il Moscati Emergenza Coronavirus” e aggiungendo nome e cognome

Il ricavato sarà devoluto, di settimana in settimana, alle strutture di gestione per l’emergenza Coronavirus dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, che si trovano ora a fronteggiare momenti critici. Ogni settimana verrà pubblicata la cifra devoluta.

