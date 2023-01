18 SHARES Condividi Tweet

Piove da ore sulla provincia di Avellino e la situazione è resa ancora più pesante dalle forti raffiche di vento. Tra le zone più colpite i Monti Picentini.

Sull’Ofantina bis tra Montella e Cassano Irpino è venuta giù molto terreno dalla montagna. La frana al momento occupa un tratto della carreggiata (vedi foto), a pochi metri dall’imbocco di una galleria. Si invita a prestare massima attenzione alla guida. Nel pomeriggio a Montella sulla ex statale 164 che collega il paese proprio all’Ofantina era caduto un albero bloccando il traffico. Prorogata anche nella giornata di mercoledì 18 gennaio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Stessa situazione per gli studenti di Lioni dove il fiume Ofanto è nuovamente in piena. È stata disposta la chiusura dei tre ponti che lo attraversano (Santa Maria del piano, Oppido e Procisa). Sempre a Lioni nel pomeriggio la caduta di un albero aveva bloccato per qualche ora la strada che conduce in montagna, a Gavitoni. Un altro crollo di albero a contrada Oppido, colpendo una cabina Enel, aveva causato l’interruzione del servizio elettrico per circa sei ore per diverse abitazioni della zona.

Tra Torella dei Lombardi e Castelfranci, in località Pianomarotta, si segnala che la strada è invasa da terreno e vegetazione.

