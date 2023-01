16 SHARES Condividi Tweet

Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra il km 314,200 ed il km 333,600, in provincia di Avellino.

La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa del cedimento di un tratto di terrapieno attiguo alla tratta stradale, nel territorio comunale di Cassano Irpino. L’episodio franoso si è verificato nella tarda serata di ieri.

Anas comunica che gli operai sono intervenuti sul posto allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile, a seguito degli opportuni interventi e verifiche del caso; sull’area sono ancora in corso condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

La circolazione è deviata in loco lungo la ex SS400 ‘di Castelvetere’ e lungo la ex SS164.

