Giustizia di prossimità a Sant’Angelo, Ariano e Mirabella

16 SHARES Condividi Tweet

Non sono tribunali, ma servizi in più per i territori sì in un settore che ha conosciuto tagli pesanti. La Regione Campania ha infatti dato il via libera alla realizzazione tre uffici di prossimità in materia di Giustizia: uno a Sant’Angelo dei Lombardi, uno ad Ariano Irpino e uno a Mirabella Eclano. Nei primi due casi si tratta di realtà che in passato hanno ospitato tribunali cosiddetti minori, tagliati dalla riforma nazionale della giustizia circa 7 anni fa.

I nascenti uffici fungeranno da sportello di orientamento, consulenza e informazione sugli istituti di protezione giuridica; si occuperanno della distribuzione di modulistica, del supporto per la predisposizione di atti, dell’invio telematico agli uffici giudiziari. Il progetto è sperimentale ed è in corso anche in altre regioni d’Italia.

A Sant’Angelo il servizio sarà collocato nel palazzo di via Giostra che già ospita il Giudice di Pace. “Accogliamo l’ufficio di prossimità come segnale da parte delle istituzioni e non come risoluzione del problema. Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione sulla questione, anche grazie agli avvocati Licia Rafaniello e Giuseppe Trimonti, o confrontandoci con Franco Roberti”, commenta la consigliera delegata agli Enti sovracomunali Rosanna Repole. “Questo è un servizio per l’intera popolazione dell’Alta Irpinia. La sede è già pronta, contatteremo nei prossimi giorni la Regione per capire il da farsi”, conclude.

“L’ufficio del Giudice di Pace di Mirabella Eclano sarà potenziato con un nuovo servizio di Giustizia attraverso la nuova apertura dell’ufficio di prossimità, in grado di offrire nuovi servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle cosiddette fasce deboli. La Regione Campania, che ha approvato la nostra richiesta, finanzierà l’allestimento dell’ufficio. Metteremo a disposizione del nuovo ufficio altri locali comunali. L’Ufficio di Prossimità sarà a servizio di tutti i Comuni già afferenti al Giudice di Pace di Mirabella Eclano e questo per il nostro territorio è un grande traguardo”, sottolinea il sindaco della cittadina Giancarlo Ruggiero.

Condividi su: