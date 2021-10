Guardia Lombardi, varata la nuova Giunta

12 SHARES Condividi Tweet

Varata la nuova Giunta comunale composta da Angelo Salvatore, vicesindaco con delega all’Ambiente, e Francescantonio Rossi assessore con delega al patrimonio e lavori pubblici. Il neo sindaco Francescantonio Siconolfi ha convocato per sabato 16 ottobre alle ore 15:30 presso i locali del centro anziani di Via Roma, ex sede comunale, la prima seduta di consiglio comunale.

Nei giorni scorsi il primo cittadino ha anche Tra i banchi della maggioranza sono attese anche deleghe per i consiglieri eletti: Vito Di Paola, Angelo Tota, Giovanni Montemarano, Franco Valvano ed Elvira del Sordi. Sempre sabato, dopo l’insediamento, alle ore 18.30 inizieranno in piazza Vittoria i festeggiamenti della lista “Guardia Futura” guidata dal sindaco Siconolfi. Nel corso della serata ci sarà occasione per lo spazio culinario e l’esibizione di un complesso musicale.

