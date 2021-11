Incidente a Mirabella Eclano, morti due giovani

14 SHARES Condividi Tweet

Incidente stradale a Mirabella Eclano: muoiono due giovani. Si è verificato verso le 4.30 alla Frazione Calore, in via Pezza Del Carro, sulla SS 90. Per cause in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della Volkswagen New Beetle, schiantandosi contro un muretto in cemento che delimita la carreggiata. Purtroppo per entrambi i giovani a bordo dell’auto, un 19enne di Montemiletto e un 21enne di Pietradefusi, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, i Vigili del Fuoco di Grottaminarda e il 118. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, le salme sono state trasportate all’ospedale “Rummo” di Benevento.

Provvisoriamente chiuso il tratto al km 2,350 in località Calore nel comune di Mirabella. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

