Io dono, al via le iscrizioni alla ciclopedalata Irpinia per la vita

“Siamo pronti a scrivere una nuova pagina di amore e solidarietà: torna l’8° Edizione di Io Dono – L’Irpinia per la vita. Il 19 agosto percorreremo un tratto di circa 65 km attraverso i suggestivi paesaggi pedimontani di Cassano, Montella e Bagnoli Irpino per immergerci, dopo aver affrontato la regina delle salite irpine, nello spettacolo naturale dei Monti Picentini, a Laceno. Faremo soste per rifocillarci con i sapori locali, per ammirare la natura incontaminata e per celebrare la cultura del nostro territorio, ma soprattutto, insieme condivideremo momenti speciali ascoltando le testimonianze di chi ha avuto una seconda opportunità grazie alla generosità di un donatore”. Lo scrivono sui social gli organizzatori della ciclopedalata ideata al professore e nefrologo Giovambattista Capasso, oggi evento tra i più attesi d’Irpinia, aprendo le iscrizioni all’edizione 2023.

Qui i dettagli del percorso e la registrazione all’evento https://iodono.life/registrati/

