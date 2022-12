Irpinia 2022, multe per 100mila euro dalla Forestale

16 SHARES Condividi Tweet

5763 controlli, 332 persone denunciate e 143 sanzioni elevate per un totale di oltre 100mila euro. Sono i numeri dell’impegno dei Carabinieri forestali di Avellino nell’anno 2022 per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e dall’abusivismo edilizio.

“Nei 118 comuni della provincia irpina, prevalentemente montani, il fenomeno dell’abusivismo edilizio, il taglio furtivo delle piante, l’abbruciamento dei residui vegetali con conseguente incendio boschivo, il cambio di destinazione dei fondi agricoli in altre colture agrarie e la sempre più frequente realizzazione di aree industriali in prossimità di corsi d’acqua, sono le cause di diffusi e frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico. Come si evince dalla foto, le macchie di colore marrone presenti nell’area del Vallo-Lauro-Baianese, del Monte Partenio, dei Monti Picentini e la zona ai confini con la Regione Puglia, nonché la presenza di corsi d’acqua e bacini idrici, sono elementi che rivelano una fragilità territoriale dal punto di vista idrogeologico”, si legge in una nota della Regione Carabinieri Forestale della Campania.

“Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, al fine di prevenire e mitigare i dannosi e drammatici effetti derivanti da eventi franosi ed alluvionali, anche in esito alle Convenzioni stipulate con la Regione Campania e con gli Enti Parco del Partenio e dei Monti Picentini effettua costantemente la propria azione di presidio e di lotta alle violazioni in materia di tutela dell’assetto idrogeologico nonché urbanistico- edilizio. Con 15 Stazioni Carabinieri Forestale dislocate sul territorio provinciale ed il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Avellino (N.I.P.A.A.F), il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, in materia di contrasto alle violazioni ambientali a tutela del territorio ha effettuato nel corso dell’anno, 5763 controlli che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 332 persone ed elevato 143 sanzioni amministrative per un totale di euro 103.878,46”, continua il comunicato.

Il dettaglio dell’azione, in materia di lotta all’abusivismo edilizio ed urbanistica:

494 controlli ;

; 202 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria;

in materia di tagli furtivi di piante e cambio di colture agrarie:

959 controlli ;

; 20 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria;

denunciate all’Autorità Giudiziaria; sanzioni amministrative per un totale di euro 79.902,46;

in materia di lotta agli incendi boschivi ed al fenomeno dell’abbruciamento dei residui vegetali:

588 controlli ;

; 8 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria;

denunciate all’Autorità Giudiziaria; sanzioni amministrative per un totale di euro 2.690,00.

