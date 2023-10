La stagione teatrale a Sant’Angelo dei Lombardi

14 SHARES Condividi Tweet

Il 19 novembre alle ore 18:00 presso il teatro del centro sociale “Don Bruno Mariani” a Sant’Angelo dei Lombardi, prenderà il via la stagione teatrale 2023/2024 patrocinata dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e diretta da Katia Cogliano e Rosaria Famiglietti.

Intenso il cartellone con ben sette spettacoli di generi vari, pensati per rispondere alle esigenze di un pubblico variegato. “Una sera a teatro”, un appuntamento per ritrovarsi e condividere l’amore per la cultura e per l’arte con il desiderio di mantenere viva l’alta funzione sociale che il teatro è in grado di svolgere.

La conferenza stampa di presentazione della rassegna teatrale si terrà venerdì 27 ottobre alle ore 11:00 presso il Circolo della Stampa ad Avellino.

