La storia del Cinema di Lioni al Napoli Film Festival

Il documentario ‘Giorni di un Cinema Passato’ nella selezione ufficiale della 23esima edizione del Napoli Film Festival. La proiezione del film si svolgerà il 1 Ottobre alle ore 17.30 presso l’Istituto Francese di Napoli in via Crispi, sarà presente in sala il regista Giuseppe Rossi (che ha diretto già altre opere come il documentario ‘90 Secondi’ e il cortometraggio ‘Blue Crystel’). È la storia del Cinema Nuovo di Lioni raccontata attraverso i ricordi del fondatore Nicola D’Amelio, conosciuto da tutti come Lillino. Dall’inaugurazione il 23 Novembre 1954 del locale in via Cesare Battisti, l’avvento del cinemascope, il terremoto del 1980, fino all’apertura del moderno multisala. Attraverso la narrazione il regista ha voluto fortemente trasmettere l’importanza del cinema come esperienza condivisa “…perché un film visto sul grande schermo insieme ad altre persone non è uguale a vederlo da soli a casa su un telefonino tra mille distrazioni, soprattutto perché potrebbero non esserci arrivate le vere intenzioni degli autori e quindi potremmo aver interpretato la trama a modo nostro.”

Il documentario fu presentato in anteprima al Multisala Cinema Nuovo di Lioni lo scorso 16 Aprile, ma sfortunatamente per motivi di salute Lillino non riuscì a partecipare alla proiezione e venne a mancare una settimana dopo l’anteprima. Il regista ha inoltre citato Lillino come una delle sue fonti di ispirazione per la sua carriera artistica, al pari di grandi registi italiani del passato, per lui Lillino gli ricordava che un film andava visto sullo schermo più grande possibile e che così bisognava idearlo fin dal principio. Alfonso D’Amelio, produttore del documentario insieme ai fratelli Pasquale e Margherita, ha annunciato che verrà realizzato un museo del cinema e sarà ricostruita una sala cinematografica come quella originaria degli anni 50 dove il documentario ‘Giorni di un Cinema Passato’ sarà proiettato per preservare questo ricordo alle future generazioni.

Per maggiori info sulla proiezione vai sul sito del Napoli Film Festival: www.napolifilmfestival.com

