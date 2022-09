È morto in Egitto il maestro Franco Dragone

16 SHARES Condividi Tweet

Il maestro Franco Dragone è morto nel pomeriggio per un infarto a Il Cairo, in Egitto, dove si trovava per l’allestimento di uno dei suoi lavori teatrali. La notizia è stata confermata da Claudine Cornet, portavoce del gruppo Dragone, al sito Le Vif. Nato a Cairano nel 1952, era tra i più grandi registi teatrali viventi. All’età di 7 anni la famiglia si era trasferita in Belgio, in Vallonia.

Soltanto un paio di giorni fa sui social scriveva: “Domani, forse, i miei cari, i miei colleghi e io vedremo sorgere il sole in un nuovo giorno”.

Una carriera di straordinari successi quella di Dragone. Fondatore de Il cinque du soleil e del Franco Dragone Entertainment Group, non aveva mai tradito il legame con la terra natìa dove tornava ogni volta ne avesse la possibilità. Nel borgo di Cairano aveva restaurato un’abitazione, diventata il suo pensatoio. E per Cairano si era speso a lungo portando sulla Rupe artisti internazionali e promuovendo iniziative culturali con il gruppo di Irpinia 7x, gli amici Angelo Verderosa e Dario Bavaro. L’ultima pochi mesi fa: una summer school dedicata alla danza che ha visto giovani provenienti da tutti Italia partecipare alle lezioni di maestri quali Eleonora Abbagnato e Giuliano Peparini.

Il ricordo su Facebook del sindaco di Cairano e amico fraterno Luigi D’Angelis: “Una terribile notizia ha sconvolto la Comunità dì Cairano e ha squarciato il mio cuore. Franco Dragone è morto improvvisamente in Egitto dove era per lavoro. Una perdita enorme per un uomo la cui grandezza e la cui visionarietà lo hanno reso il più creativo al mondo. Per quelli come me che lo hanno amato come un fratello maggiore se ne va il più grande, il più onesto dei contadini visionari. Ciao Franco grazie per tutta la bellezza che ci hai donato e per tutta la generosità che ci hai regalato. Piango e prego per la tua anima pensandoti a passeggiare nei campi elisi dove riposano gli uomini giusti a costruire sogni e meraviglie. Ciao Franco”.

