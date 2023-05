Cairano: Russo sindaca, D’Angelis primo eletto

12 SHARES Condividi Tweet

E’ una donna il nuovo sindaco di Cairano. Maria Antonietta Russo succede a Luigi D’Angelis, primo cittadino del piccolissimo borgo altirpino per tre mandati consecutivi. L’uscente è comunque il primo degli eletti in Consiglio comunale, a sostegno della nuova fascia tricolore. In campo c’era pure la compagine di Giuseppe Frieri, tuttavia espressione della stessa squadra. E poi tre ulteriori liste di candidati non irpini, espressione del mondo militare.

LISTA DEMOCRAZIA E SVILUPPO con Maria Antonietta Russo sindaco: 148 voti (83,15%)

Luigi D’Angelis

Gaetano Chirico

Daniele Cesta

Claudia D’Angelis

Roberto Di Biasi

Salvatore Maria Mazzeo

Elio Mazzeo

Angela Rosa Di Napoli

Amato Salvatore Ziccardi

LISTA COSTRUIAMO IL FUTURO con Giuseppe Frieri sindaco: 29 voti

Salvatore Ziccardi

Gabriele D’Annunzio

Salvatore Santoro

Maria Teresa Colagiacomo

Maria Concetta Di Biasi

Angelo Mastrogiacomo

Marco Volpe

LISTA UNITI SI VINCE con Francesco Leonetti sindaco

Arianna Tarantino, Giovanni Petrosino, Luigi Tessitore, Alfonso Celotto, Vincenzo Giorgianni, Erik Caniello, Antonio Riccitiello, Aniello Esposito, Vittorio Martone, Arturo Senatore

LISTA LA MIA CITTA’ con Gennaro Marchesano sindaco: voti 1

Salvatore Guarino, Gennaro Liotto, Marica Di Rienzo, Giuseppe Circondato, Pasqualino Maglione, Alfonso Pensa, Ernesto Mercadante, Francesco Paolo Chirco, Stefano Primasso, Claudio Varrera

LISTA L’ALTRA ITALIA con Simone Fiume sindaco

Filomena Angerame, Federico Fiume, Francesco Antonio Fiorani, Errico Pio Gemma, Ciro Peluso, Giuseppe De Crescenzo, Vincenzo Vinelli, Antonio Fiore

