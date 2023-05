Caposele, Melillo batte Caruso e si riconferma

14 SHARES Condividi Tweet

A spoglio ancora in corso a Caposele era già chiaro come sarebbe finita. Il sindaco uscente Lorenzo Melillo vince la sfida con Giuseppe Caruso. Circa 500 voti il margine di vantaggio della fascia tricolore che così festeggia il bis. Quasi non pervenuta la terza lista, guidata da Pietro Cetrulo.

Lista La PrimaVera – Lorenzo Melillo con 1428 voti pari al 58,79%

Armando Sturchio 180

Donato Cifrodelli 140

Teresa Ilaria 104

Lorenza Di Lauro 95

Geremia Rosania 112

Raffaele Grasso detto Lele 106

Vincenzo Zanca 137

Maria Proietto 24

Gelsomina Monteverde 83

Ernesto Donatiello 97

Gelsomino Di Trolio 191

Anna Megaro 45

Lista Orizzonte Comune – Giuseppe Caruso con 957 voti

Carmela Curcio 58

Raffaella Malanga 59

Gabriella Testa 30

Mario Guarino 91

Ettore Spatola 59

Raffaele Spatola 24

Eliseo Damiano 61

Rocco Merola 47

Raffaele Monteverde 90

Salvatore Cuozzo 136

Gerardo Ciccone 58

Michele Notaro 124

Lista La Svolta – Pietro Cetrulo con 44 voti

Antonio Caliendo

Enza Abate

Giovanni Di Biasi

Giovanni Ardolino

Maria Felicia Di Gianni

Pasquale Di Pietro

Rocco Nesta

Salvatore Grande

Teresa Caputo

