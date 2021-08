Laceno: cadavere in un appartamento

10 SHARES Condividi Tweet

Shock ieri sera sull’Altopiano Laceno dove i carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino, allertati dai vicini, hanno fatto irruzione in un appartamento trovando all’interno il cadavere di un uomo sulla cinquantina.

L’uomo viveva da solo e da qualche giorno non si avevano sue notizie. I condomini hanno così tentato di avere sue notizie, ma senza risposte. I militari hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto probabilmente per cause naturali. Il corpo era privo di vita già da qualche giorno.

Condividi su: