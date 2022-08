24 SHARES Condividi Tweet

L’instancabile Carlo Calcagni sarà in Irpinia per la giornata di sensibilizzazione alla donazione degli organi, in programma per domenica 21 agosto a Lioni. Carlo sarà il Capitano d’eccezione dei giovani ciclisti della squadra “La Fenice” di ANED Sport che parteciperà alla ciclopedalata non agonistica “IO DONO”.

Dopo averli guidati nella appassionante esperienza della 24 ore in bici di Roma, che si è svolta a luglio presso l’autodromo di Vallelunga, Carlo desidera fortemente continuare ad essere d’esempio per i ragazzi di ANED Sport e per chiunque viva qualche difficoltà. Inoltre, partecipando attivamente alla ciclopedalata il Colonnello conta di dare maggior risalto possibile al messaggio di vita e di speranza che la donazione offre a coloro che sono in attesa di trapianto d’organo.

Alle ore 8.30 di domenica è previsto il taglio del nastro che darà il via a questa settima edizione della manifestazione a favore della cultura della donazione di organi, di sangue ed a sostegno per la cura delle malattie rare e croniche. È una manifestazione molto sentita che coinvolge tanti paesi dell’alta Irpinia, tante associazioni e tante amministrazioni.

Un ringraziamento particolare al Sindaco di Lioni, Yuri Gioino, ed all’intera amministrazione comunale che, da subito, hanno colto il senso profondo della giornata e sono pronti ad accogliere il Colonnello con gli onori che merita un Uomo che è per tutti un simbolo di moralità, di resilienza e di attaccamento alla vita. Un ringraziamento speciale va anche al sindaco Lorenzo Melillo, all’amministrazione di Caposele ed alle associazioni locali che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa della maestra Nina Rosania, da sempre vicina alle persone fragili, prendendo come esempio la vita quotidiana del Colonnello che è un riferimento e fonte d’ispirazione anche per lei.

La maestra Nina Rosania è operatrice pastorale della “Caritas Diocesana” presso il centro di riabilitazione “Don Gnocchi” di Sant’Angelo Dei Lombardi e volontaria presso la casa di Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi a favore dei nostri fratelli detenuti in condizioni di disagio economico e sociale.

Tra le tantissime associazioni che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione della giornata c’è l’associazione “Alta Irpinia Solidale”, che, in questa settima edizione, ha sposato in pieno il motto “Mai Arrendersi” del Colonnello Calcagni, già Testimonial della “Fondazione Italiana del Rene” (FIR).

Anche quest’anno, “Testimonial” d’eccezione di “Io Dono” sarà il Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni, campione nello sport e super campione nella vita, per il modo davvero esemplare con cui affronta la sua gravissima malattia, complessa ed invalidante, contratta in servizio, nel 1996, durante la missione internazionale di pace nei Balcani, dove è stato esposto, come tanti altri colleghi, all’uranio depleto, senza essere stato informato da chi, pur sapendo, non ha informato i militari sul campo, non li ha protetti, ma ha taciuto.

“MAI ARRENDERSI”: non solo un motto, non solo parole stampate su una maglia, perché il “Mai Arrendersi” è un vero e proprio “stile di vita” sano ed efficace, un potenziale che chiunque può far suo per vivere meglio, perché si può vivere bene anche quando si affronta una gravissima malattia cronica. “La malattia mi ha distrutto – afferma Calcagni – ma non mi ha sconfitto perché io non mi sono arreso, né mi arrenderò, mai!”.

Attiva nella promozione dei valori sociali l’associazione “Alta Irpinia Solidale”, si contraddistingue per la partecipazione, la solidarietà ed il pluralismo, impegnata nel perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Oltre a sensibilizzare e promuovere la donazione degli organi, l’associazione “Alta Irpinia Solidale” si impegna nella valorizzazione del territorio irpino con le sue caratteristiche, nonché nella promozione della pratica sportiva come alto valore sociale.

Forte è, quindi, il significato del connubio tra “IO DONO” ed il “MAI ARRENDERSI” del Colonnello, che quest’anno sarà stampato sulla maglia della manifestazione.

Ma ancor più significativa è la presenza fisica di Carlo Calcagni che, con le sue straordinarie imprese sportive, è testimone diretto del grande valore dello sport come strumento di aggregazione, di benessere psicofisico e come potente mezzo di cura, di sopravvivenza e di vita migliore.

Perfetta appare la scelta di affidare al Colonnello Carlo Calcagni anche il ruolo di “Testimonial” della giornata dedicata alla divulgazione della cultura del dono e della solidarietà, alla quale ogni buon cittadino è chiamato direttamente dalla nostra Costituzione (Art. 2 – La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale).

Domenica 21 agosto, ai nastri di partenza, uniti dai colori della maglia e soprattutto dal messaggio che “IO DONO” si propone di divulgare, si ritroveranno ciclisti di ogni genere, agonisti e amatori, portatori di trapianto renale, dializzati, infermieri, medici, amministratori e volontari, provenienti da ogni parte d’Italia. Sarà presente anche il Prof. Loreto Gesualdo, coordinatore della rete trapianti in Puglia, docente Ordinario di Nefrologia e Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari.

Il Prof. Gesualdo sarà al fianco di Carlo Calcagni, atleta paralimpico, più volte campione del mondo di ciclismo, Colonnello dell’Esercito Italiano, la cui storia incredibile è stata raccontata dal regista Michelangelo Gratton nel docu-film “Io sono il Colonnello”, vincitore, tra l’altro, di diversi premi internazionali.

Sarà presente anche ANED Sport, con una rappresentanza della delegazione regionale campana e con i ragazzi trapiantati e dializzati del gruppo “La Fenice” provenienti da Roma, accompagnati dalle famiglie e dalle infermiere della Nefrologia e Dialisi del Bambino Gesù, a sottolineare il valore della sinergia tra operatori sanitari e Associazioni di pazienti.

Uniti in corsia, nella cura quotidiana della malattia e uniti anche fuori dall’ambiente ospedaliero, a sostegno diretto dell’importanza dell’attività fisica e della donazione di organi. “Insieme possiamo farcela – dice Calcagni – perché UNITI si vince sempre!”. Al Team Calcagni “Mai arrendersi” del Super Colonnello è dunque affidata la responsabilità di guidare la ciclopedalata e di testimoniare il grande valore sociale del “Donarsi agli altri senza nulla chiedere in cambio” e di quanto sia importante donare gli organi, con atto consapevole e volontario da sottoscrivere in municipio, in occasione del rinnovo della carta d’identità.

“Sono felice di proseguire il mio cammino di vita – sottolinea Carlo Calcagni – all’insegna del donarmi agli altri senza nulla chiedere perché non c’è emozione più profonda e non c’è consapevolezza più meravigliosa del poter dare qualcosa di sé a chi ne ha bisogno, anche oltre la vita terrena, anche al di là della fredda morte!”

