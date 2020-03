‘Le curve di contagio danno speranza’, l’analisi di Augusto Penna

“Il fenomeno sembra in esaurimento. A meno che i dati misurati siano molto dissimili dalla realtà“. Augusto Penna, ex ricercatore del Centro Cima di Sant’Angelo dei Lombardi nonché ingegnere plurispecializzato in rischi ambientali, sta dedicando parte del tempo della sua quarantena ad elaborare i dati forniti dalla Protezione Civile in merito ai contagi da coronavirus, evidenziando la situazione della regione Campania ma, soprattutto, della provincia di Avellino.Periodicamente, pubblica risultati e riflessioni sul suo profilo Facebook cercando di spiegare numeri e grafici anche a chi non abbia dimestichezza: “Anche se negli ultimi giorni si è avuto un incremento sensibile del numero di contagi in Campania (si vedano le barre arancioni nel grafico), con una conseguente sostanziale stagnazione dei valori dell’incremento percentuale di contagi (barre azzurre) – che invece sarebbe bene scendessero sempre! – il trend di crescita a medio termine ci consegna ancora buone speranze di rimanere su una curva logistica (curva nera), avendo lasciato – si spera definitivamente – il trend di crescita esponenziale (linea tratteggiata blu – si noti che il grafico è in scala semilogaritmica)“.

Secondo Penna, “in definitiva, senza pretesa di verità, con tutte le precauzioni di un esercizio scientifico e in maniera del tutto ufficiosa, le mie stime consegnano un numero di contagi al plateau pari a circa 2000, attesi per il giorno 23 aprile“.

Per quanto riguarda specificamente il nostro territorio: “I dati in Irpinia sono caratterizzati da un andamento discontinuo, soprattutto relativamente ai primi giorni di rilevazione. Negli ultimi giorni, invece, i dati appaiono più congruenti: sembra si sia superato il boom di crescita relativo soprattutto ad Ariano Irpino e pare che il trend si sia stabilizzato su una “curva logistica” (curva nera), ben lontano dalla crescita esponenziale (linea tratteggiata blu – la scala è semilogaritmica). E noi salutiamo con grande favore questo comportamento. In definitiva, anche qui, senza pretesa di verità e con tutte le precauzioni del caso, le mie stime consegnano un numero di contagi al plateau pari a circa 200, attesi per il giorno 10 aprile (sostanzialmente in linea con le stime dell’altro giorno)“.

In base alle valutazioni dell’ingerner Penna è “ancora troppo presto per avere risultati attendibili, tuttavia le elaborazioni e le stime effettuate ci consegnano una scenario di tiepido ottimismo, sperando sempre che non si sviluppino nuovi focolai che andrebbero a determinare un fenomeno diverso da quello attuale e ben più preoccupante (un po’ come è accaduto in Lombardia, dove sembrava che il fenomeno si stesse esaurendo, si sono attivati focolai a Bergamo e Brescia che hanno guidato ad una escalation terribile!). Per tale motivo, è assolutamente necessario rispettare le disposizioni di segregazione sociale impartite dalle autorità e limitare gli spostamenti ai casi di effettiva necessità“.