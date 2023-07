Lioni, 30enne di nuovo alla guida senza patente: denunciato

18 SHARES Condividi Tweet

I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno denunciato per “reiterazione nella guida senza patente” un 30enne del posto, già precedentemente sanzionato per la stessa violazione. Nella serata di ieri, durante un servizio di perlustrazione, i Carabinieri hanno nuovamente sorpreso il predetto alla guida di un’auto, sebbene sprovvisto di patente di guida. Per lui la guida senza patente (la cui violazione costituisce un illecito depenalizzato) ha assunto carattere penale perché si tratta di “reiterazione”, in quanto è stato accertato un comportamento recidivo nell’ultimo biennio. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 30enne è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

