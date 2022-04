18 SHARES Condividi Tweet

Soltanto pochi giorni fa la sua storia era finita sul grande schermo grazie al documentario “Giorni di un Cinema Passato”, diretto da Giuseppe Rossi e proiettato per la prima volta nel Multisala Cinema Nuovo Lioni. Si è spento improvvisamente Nicola D’Amelio, per tutti Lillino, il fondatore dello storico cinema lionese.

Dall’inaugurazione il 23 Novembre 1954 del locale in via Cesare Battisti fino all’apertura del moderno multisala in via Pietro Nittoli, Lillino D’Amelio ha dedicato tutta la sua vita alla pellicola, rendendo la sua sala un punto di riferimento per intere generazioni dell’Alta Irpinia e della Valle del Sele.

Luogo di evasione, dove sentirsi al passo con i tempi e assaggiare un po’ di modernità e vita cittadina, il Cinema Nuovo di Lillino è stato per tutti una finestra sempre aperta sul mondo, una lungimirante scommessa imprenditoriale che ha ospitato attori e registi di primo piano e che vede oggi impegnati nell’attività tutti e tre i figli del cinefilo.

“Annunciamo con gran dolore la perdita del grande e unico fondatore e proprietario del Cinema Nuovo di Lioni, D’Amelio Nicola detto Lillino, tutta la sua vita dedicata al cinema. Il cinema resterà chiuso per lutto”, è il comunicato con il quale la famiglia ha informato gli appassionati di cinema della triste notizia che arriva in una giornata di particolare cordoglio per la comunità di Lioni (leggi qui).

Alla famiglia le condoglianze della redazione.

Condividi su: