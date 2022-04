16 SHARES Condividi Tweet

E’ scomparso nella giornata di oggi l’avvocato Bruno Salzarulo, lionese, figura di primo piano dell’avvocatura in Irpinia. In particolare, era stato l’ultimo presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sant’Angelo dei Lombardi, sempre in prima fila nella drammatica stagione, tra il 2011 e il 2012, che purtroppo vide la soppressione del Tribunale dell’Alta Irpinia. Salzarulo si battè per il presidio di Giustizia in quella che fu l’ultima grande rivendicazione dell’area.

Sui social il ricordo dell’avvocato Raffaele Capasso a nome del Centro Studi Giuridici ed Economici dell’Impresa – Irpinia: “Era il 19.04.2007, tribunale di Sant’Angelo. Il nostro primo incontro come Centro studi. Bruno Salzarulo, presidente C.O.A., c’era. Da allora non è mai mancato ad ogni nostra iniziativa, sostenendoci ed incoraggiandoci, convinto che la formazione, il confronto, la promozione culturale, fossero una necessità e un vantaggio per l’avvocato, il professionista e la loro terra. Il suo ruolo, il suo impegno per l’avvocatura e la nostra realtà sociale, restano non solo un ricordo ma un esempio per tutti”.

Salzarulo, lunga esperienza forense, era ormai in pensione. Alla famiglia, alla moglie Fausta Palmieri e ai figli, vanno le condoglianze della redazione.

