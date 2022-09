16 SHARES Condividi Tweet

Nell’ambito delle attività promosse dallo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, gli istituti scolastici del Comune di Lioni hanno iniziato il primo giorno di scuola con l’alzabandiera dei Militari del Reggimento Logistico della Brigata Garibaldi di Persano. Al comando del Ten. Colonnello Alessandro Vajani, Comandante in carica del Battaglione Logistico Garibaldi, un picchetto di uomini e donne in divisa composto da Sottufficiali e Graduati che hanno salutato gli alunni delle scuole di Lioni, accompagnati dai dirigenti e dagli insegnanti.

E’ la prima volta che viene svolta un’attività del genere sul territorio tanto da non far mancare l’entusiasmo con la partecipazione delle associazioni locali, del Comando Stazione dei Carabinieri, della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco di Lioni, dei Vigili del Fuoco di Avellino e della cittadinanza. “L’Alta Irpinia, oggi chiamata “zona interna”, espressione con la quale si richiama il problema del forte spopolamento, vanta di avere tante associazioni che promuovono il loro territorio mettendo al primo posto i valori e gli ideali dei giovani studenti, per creare un futuro nei propri comuni. L’associazione Alta Irpinia Solidale, che ha fatto da collegamento per questo evento, si sente grata nei confronti dell’amministrazione comunale e delle istituzioni locali e regionali che hanno subito avanzato al Tenente Colonnello Vajani il desiderio di avere i militari di Persano in addestramento sul territorio per ricreare un legame perso con il mondo militare.

A tutti gli studenti e docenti auguriamo un buon anno scolastico, ricco di cultura e dei valori che da sempre ci hanno contraddistinto”, dichiara il presidente dell’associazione Vitale Recce.

Condividi su: