Lioni, cocaina per 25mila euro: 33enne in arresto

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 33enne di Lioni, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale svolto sulla SS 7 Ofantina nei pressi di Lioni, i militari hanno intimato l’“Alt” all’auto condotta dal 33enne e, avendo notato il suo atteggiamento sospetto, hanno deciso di approfondire il controllo.

L’intuito degli operanti ha trovato conferma quando, all’esito della perquisizione, sono stati rinvenuti 280 grammi di cocaina contenuti in un involucro occultato sotto il sedile del guidatore. Il 33enne, le cui responsabilità sono state confermate dalle prime analisi tossicologiche, è stato così dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari. La cocaina (per un valore sulla piazza di spaccio calcolato in circa 25mila euro) è stata sottoposta a sequestro.

