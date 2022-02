Lioni e Calitri, fogli di via e segnalazioni per droga

20 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri di Lioni hanno intimato l’alt ad un veicolo sospetto con a bordo due uomini della provincia di Potenza, già noti alle Forze dell’Ordine. Alla specifica richiesta da parte degli operanti, i due non hanno fornito alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel comune. Dopo gli accertamenti di rito, a carico dei predetti è stata proposta l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.

Inoltre, sono stati segnalati alla competente Autorità Amministrativa un uomo di Lioni e due giovani di Calitri, sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacenti (hashish e crack). La droga è stata sottoposta a sequestro.

Condividi su: