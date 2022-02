Tecnico per il turismo, al via le domande di ammissione al corso

24 SHARES Condividi Tweet

L’Ente di Formazione AS.FOR.IN. , in collaborazione con con l’ATS costituita da Dipartimento di Scienze Sociali-Università degli Studi di Napoli Federico II, I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” di Avellino, R.D.R. Laceno Service S.R.L. di Bagnoli Irpino, organizza il corso gratuito di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) rivolto a 20 allievi e 4 uditori.

E’ la IV edizione dell’ IFTS “Tecnico per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”. La durata del corso di formazione è di 800 ore, di cui 480 ore d’aula e 320 ore di stage in Campania. Il corso avrà inizio nel mese di marzo 2022 e si concluderà entro il mese di dicembre 2022.

Il corso è rivolto a giovani occupati, disoccupati e/o inoccupati dai 18 fino a 34 anni non compiuti alla data di scadenza della domanda di partecipazione, residenti nella Regione Campania e che non abbiano frequentato negli ultimi 12 mesi un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Si prevede un’indennità di frequenza per gli allievi pari a Euro 2,50 per ora di effettiva presenza.

Per info: www.asforin.it / E-mail: asforin@asforin.it / Tel. 0825 22711

Scarica qui il Bando IFTS IV Ann. 2022

Scarica qui il modulo di domanda

