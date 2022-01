Lioni-Laceno, turisti bloccati dal ghiaccio. Gioino: ‘Intervenga la Provincia’

18 SHARES Condividi Tweet

Sono state tantissime le richieste di intervento, giunte tra sabato e domenica alla centrale operativa della Polizia municipale di Lioni, da parte di automobilisti rimasti bloccati sulla ex SP 368 alla località Oppido, in alta montagna, sulla strada di collegamento Lioni-Laceno. Il tratto era stato chiuso alla circolazione veicolare con apposita ordinanza per impraticabilità causa neve e ghiaccio e il passaggio dei veicoli, in due distinti punti, era stata interdetto con barriere e regolare segnaletica.

Nonostante questo, gli uomini della Polizia Municipale coordinati dal comandante Giuseppe Aiello sono dovuti intervenire per soccorrere alcune comitive del salernitano e del napoletano, perlopiù giovani coppie con bambini. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare su due auto: la prima scivolata lungo la scarpata e finita nel sottostante burrone, l’altra rimasta pericolosamente in bilico sullo stesso burrone. Tutti incolumi gli occupanti le vetture, tra questi quattro bambini. Per loro solo spavento e il pagamento di una multa. I conducenti hanno, infatti, raccontato di aver seguito il navigatore in direzione Laceno e di non aver prestato attenzione ai cartelli posti all’inizio della strada dal Comune di Lioni che ne segnalava la chiusura. Sei i verbali di contestazione elevati dalla Polizia Municipale, per sanzioni che vanno da 87 a 344 euro.

Le difficili operazioni di recupero delle due auto finite fuori strada si sono svolte in oltre 3 ore ed è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco del dipartimento di Lioni, un carro attrezzi e due equipaggi dei mezzi speciali 4X4 del gruppo di volontariato Bad Boys di Lioni. Infine, è stata allertata l‘Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza di Lioni “Ruggiero-Della Sala.

“Fortunatamente i diversi casi di emergenza sono stati risolti senza grosse conseguenze – commenta il sindaco Yuri Gioino -. Da tempo però ho sollecitato la Provincia a prendere in carico la gestione della viabilità su questa strada che attraversa più territori comunali e che risulta di fondamentale importanza in ottica turistica, essendo anche segnalata da tutti i navigatori. Non è pensabile che ogni anno, nel periodo invernale, il Comune di Lioni debba farsi carico di intervenire. E’ necessario quanto prima mettere in sicurezza la strada per tutelare i cittadini di questa area e i tanti visitatori che arrivano qui da altre province per godere della nostra montagna e del Laceno. Parlare di turismo senza adeguati servizi non ha alcun senso”.

Il comandante Aiello dal canto suo raccomanda massima cautela alla guida dei veicoli, in particolare quando la strada è coperta da neve e ghiaccio e invita al rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento.

