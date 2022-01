14 SHARES Condividi Tweet

Ancora un furto a Lioni, ancora ladri in un appartamento dopo le ondate dei mesi scorsi. Stavolta in pieno centro, via Marconi. È successo tutto domenica scorsa nel tardo pomeriggio.

I ladri sarebbero entrati dal portone principale di un’abitazione che dà sulla strada. Sono arrivati in auto, più di due persone. La macchina sarebbe stata parcheggiata nelle vicinanze. Muniti di attrezzatura, hanno scassinato prima il portone e poi la cassaforte. I proprietari erano fuori a quell’ora e chi è entrato è riuscito ad andar via senza problemi. Sul posto la Polizia per effettuare i rilievi. Immagine generica, dal web

