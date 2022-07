Lorenzo Sbarbati in concerto a Sant’Andrea di Conza

16 SHARES Condividi Tweet

Sarà a Sant’Andrea di Conza il 5 agosto, Lorenzo Sbarbati, cantautore marchigiano, classe 1991. Tra le sue esperienze musicali giovanili, ci sono i Senzassenso, band con cui realizza un album e numerose aperture (Brunori Sas, Marlene Kuntz, Il teatro degli orrori, Rachele Bastreghi e Bobo Rondelli). Trasferitosi poi a Bologna, inizia ad affiancare ai concerti l’attività di busker e si esibisce in tutte le principali piazza italiane.

Nel 2021, realizza il suo primo album grazie al contributo di Bologna Città della Musica UNESCO e quest’anno, dopo diverse tappe del tour promozionale, raggiungerà anche l’Irpinia. Il concerto partirà alle 21, nei giardini dell’Episcopio, già sede di numerose serate nell’ambito della rassegna culturale del Comune di Sant’Andrea. L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum dei giovani e l’Associazione culturale “Io voglio restare in Irpinia”, nell’ambito della manifestazione “Sant’Andrea si Ricrea”, vincitrice – lo scorso anno – del bando Giovani in Comune promosso dalla Regione Campania.

Lorenzo Sbarbati

Link album: https://open.spotify.com/album/4UEplIWa7rqk4Ga3w7NddH?si=o4tPmqL9T0Kd3hJEIoEDhQ&utm_source=copy-link

Link spettacolo a teatro: https://www.instagram.com/tv/CbFOndPAGz4/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

