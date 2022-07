Borghi e imprenditori in scena con Irpinia 7x

16 SHARES Condividi Tweet

Un programma itinerante in quattro date nei comuni di Cairano – 1 agosto – Gesualdo – 3 agosto – Sant’Andrea di Conza – 10 settembre – con un evento speciale Sant’Angelo dei Lombardi il 4 agosto, nella cornice dell’Abbazia del Goleto per il progetto “Borghi in scena” dove gli scrittori racconteranno i luoghi dell’anima.

Giovani imprenditori irpini in scena per raccontarsi e innescare relazioni virtuose: un salotto a cielo aperto in cui sono invitati a parlare alcuni giovani protagonisti che, dopo aver fatto le loro esperienze di studio, di vita e di lavoro altrove, hanno poi scelto di restare per fare. Operosi, avventurosi, sconosciuti al pubblico e alla politica, testimoniano che un’altra vita qui è possibile. Nei loro prodotti, nelle loro creazioni e nel loro impegno quotidiano esiste un antico legame con questa terra che merita una nuova narrazione per dare respiro al futuro. L’iniziativa curata dall’associazione culturale “Irpinia 7X” sarà presentata venerdì alle ore 10.00 al Circolo della Stampa.

Condividi su: