Manifesto sul futuro dell’Irpinia, la due giorni ad Avellino

Diventa l’occasione per fare il punto sul “Manifesto sullo sviluppo dell’Irpinia” lanciato dal Corriere dell’Irpinia-Quotidiano del Sud e confrontarsi sulle prospettive dell’Irpinia all’indomani dell’emergenza Covid, tra proposte e riflessioni, la due giorni con “Il Corriere – Quotidiano Del Sud”, in programma il 22 e 23 settembre a Villa Amendola, via Due Principati.

Si comincia il 22 settembre, alle 11, con i saluti di Gianni Festa, Direttore Corriere dell’Irpinia/Quotidiano del Sud che illustrerà l’idea da cui nasce la due giorni. Seguirà il confronto su “L’Irpinia e lo sviluppo nel contesto del Mezzogiorno”. Modererà Norberto Vitale. A confrontarsi Domenico Biancardi, Presidente della Provincia di Avellino Luigi Fiorentino, Presidente del Centro Studi Dorso Doriana Buonavita, Segretaria generale CISL Campania, Franco Fiordellisi, Segretario generale CGIL Avellino, Luigi Simeone, Segretario generale UIL Avellino, Costantino Vassiliadis, Segretario generale Ugl Avellino, Vittorio Ciarcia, Imprenditore, Ugo Grassi, Senatore della Lega, Francesco Tedesco, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino.

La giornata proseguirà alle 16.30, con il dibattito su “La politica, i partiti di fronte alla ripartenza”. Modererà Pierluigi Melillo. Interverranno Gerardo Bianco, presidente dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia, Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno, Alberta De Simone, ex presidente della Provincia ed ex deputata, Fulvio Bonavitacola, Vice presidente della giunta regionale della Campania, Cosimo Sibilia, deputato di Coraggio Italia, Senatore Vincenzo De Luca, Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

La seconda giornata sarà dedicata a “La città e il futuro”. Modererà Christian Masiello. A confrontarsi Gianluca Festa Sindaco di Avellino, Onorevole Giuseppe Gargani, Gennaro Bellizzi di Controvento, Roberto Montefusco Segretario provinciale di Sinistra Italiana, Luca Cipriano Consigliere comunale, Pellegrino D’Amore Notaio, Giancarlo Senese docente di Economia UNISA, Gianfranco Iacobelli Avvocato penalista, Giuseppe Spagnuolo sindaco di Atripalda Vittorio D’Alessio sindaco di Mercogliano.

Alle 16.30 il dibattito proseguirà su “La sanità al tempo del Covid, il volontariato, la solidarietà”. Modererà Marina D’Apice, giornalista. Partecipano: Maria Morgante, Direttore generale dell’Asl di Avellino, Renato Pizzuti, Direttore Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, Maria Grazia Papa, Associazione Soma, don Vitaliano Della Sala, Direttore della Caritas diocesana, Francesco Sellitto, Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino. Le conclusioni saranno affidate al direttore Gianni Festa.

