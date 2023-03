Montella, segnalate cinque persone per uso di droga

Continua l’azione di prevenzione e repressione legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Montella negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio.

L’attività ha portato alla segnalazione quali assuntori di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, di 5 persone, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish).

La droga è stata sottoposta a sequestro. Per uno di loro è inoltre scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per rilevare un eventuale stato di alterazione psicofisica”: fermato a Montella alla guida di un’auto, nonostante l’evidente sintomatologia ha rifiutato l’invito di sottoporsi ad esami sanitari finalizzati a stabilire l’assunzione di sostanze stupefacenti.