Nuovo open day di vaccinazioni anti Covid-19 riservato alle donne incinte e in allattamento. Alla luce delle numerose richieste arrivate all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia in occasione della due giorni di vaccinazioni dedicate tenutasi a fine settembre, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ripropone l’iniziativa. Sabato prossimo, 16 ottobre, dalle ore 8,30 alle 13,30, presso il polo vaccinale della Città ospedaliera (Contrada Amoretta, settore B, primo piano), il personale dell’Unità operativa di Medicina Preventiva, ginecologi e ostetriche somministreranno la prima dose di vaccino Pfizer BioNTech alle donne incinte o che hanno partorito da poco.

«In occasione dei due open day di settembre – evidenzia Elisiario Struzziero, Direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia –, oltre alle 36 somministrazioni effettuate, abbiamo raccolto 25 ulteriori richieste che non siamo riusciti a evadere, rinviando l’appuntamento al 16 ottobre. La risposta all’offerta vaccinale è stata superiore alle aspettative. La possibilità di ricevere l’inoculazione in un ambiente protetto, attraverso una procedura che prevede due esami ecografici di controllo – uno prima e uno dopo la somministrazione del vaccino – evidentemente rappresenta per le donne un valore aggiunto importante per vincere le ultime resistenze».

