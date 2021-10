22 SHARES Condividi Tweet

Sabato giornata di insediamento per sindaci e consiglieri comunali vecchi e nuovi in vari comuni dell’Alta Irpinia. La mattina si conoscerà la giunta del neo eletto Nicola Trunfio a Villamaina, nel pomeriggio toccherà a Bagnoli Irpino, Guardia Lombardi e Torella dei Lombardi.

Nel primo comune torna a indossare la fascia tricolore Filippo Nigro, che dovrebbe proporre un esecutivo con tutti interni pescando dalla lista vincitrice “Una Nuova Alba”. Occhi puntati anche su Guardia, sull’esordio del sindaco Francantonio Siconolfi. I due comuni non hanno ancora approvato la convenzione della Città dell’Alta Irpinia, lo strumento che regolerà il funzionamento di massima dell’assemblea dei 25 sindaci. Probabile uno slittamento ad altro Consiglio comunale per l’ok al documento, a Guardia per esempio non è stato inserito all’ordine del giorno, ma la questione verrà riproposta alla prossima assise. Amado Delli Gatti torna in pista per la seconda volta a Torella, superate le due brutte giornate caratterizzate dalla positività al covid poi rivelatasi errata.

A Teora il neo sindaco Pasquale Chirico già ha nominato Giunta, vicesindaco e ha affidato le deleghe. Per conoscere la Giunta di Calabritto bisognerà attendere domenica mattina: Gelsomino Centanni ha convocato tutti per le 10.30. La settimana prossima toccherà a Senerchia. Tra i Comuni della zona l’ultimo sarà Lioni dove il consiglio comunale si riunirà sabato 23.

