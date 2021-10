Lacedonia: Di Conza nomina la Giunta

12 SHARES Condividi Tweet

Dopo Teora, si compone anche la Giunta di Lacedonia. Il sindaco Antonio Di Conza, eletto per la seconda volta lo scorso 3-4 ottobre, ha nominato il suo vice e l’esecutivo comunale. Nel ruolo di vicesindaco c’è Antonello Pignatiello, che è pure assessore con delega ai

Lavori pubblici – Urbanistica – Ambiente e Innovazione. Incassa invece la delega al Bilancio – Tributi – Politiche per lo Sviluppo Economico e per il Lavoro Marilinda Donatiello.

Per entrambi si tratta di una riconferma. Nel caso di Donatiello però questa volta la nomina segue l’elezione, cinque anni fa la giovane era in giunta da esterna.

