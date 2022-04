Ok al terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti

26 SHARES Condividi Tweet

Via libera del Senato (190 voti a favore, nessuno contrario e 23 astenuti) al disegno di legge che introduce il terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti a partire dalle Amministrative del 12 giugno. Già approvato dalla Camera, il testo ha ottenuto l’ok definitivo dell’aula di Palazzo Madama.

Il terzo articolo introduce una normativa differenziata per i piccoli comuni, mentre per quelli con un numero di abitanti pari o superiore a 5.000 abitanti continua a valere il limite massimo dei due mandati consecutivi. Finora la possibilità del terzo mandato era prevista soltanto per i Comuni al di sotto dei 3mila residenti.

In provincia di Avellino sono 14 i paesi dove si dovranno eleggere sindaci e consigli comunali: Atripalda, Baiano, Capriglia Irpina, Chianche, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Montemarano, Montemiletto, Pietradefusi, Santo Stefano del Sole, Sirignano, Solofra. Soltanto in tre di questi (Atripalda, Solofra e Grottaminarda) hanno più di 5mila abitanti.

