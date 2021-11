Pd irpino, rinviate le operazioni congressuali

12 SHARES Condividi Tweet

Dopo le 10mila tessere raccolte, gran parte delle quali in pochi giorni, arrivano i provvedimenti del Partito Democratico. Il tesseramento, in vista del congresso provinciale, risulta ad oggi sospeso. Ieri nel pomeriggio la nota della segreteria nazionale del Partito e del commissario della federazione provinciale Michele Bordo, che in base all’andamento anomalo del tesseramento “hanno attivato tutti i controlli necessari ad individuare la reale natura dei fatti”.

“Al momento, in attesa del completamento di tali verifiche da parte dei competenti uffici del Pd nazionale, prosegue la nota, le richieste di iscrizione al Partito effettuate attraverso tale piattaforma – adottata in quanto consente di rilevare con certezza l’identità di chi richiede l’iscrizione e di tracciare i corrispondenti pagamenti effettuati – sono sospese, e l’iscrizione al partito verrà consentita solo alle persone delle quali sia certa l’identità, l’autonoma volontà di iscriversi al Pd con risorse proprie e non provenienti da terzi, e i requisiti previsti dal Codice etico del Pd per l’iscrizione“.

Il Partito democratico “si riserva di valutare tutte le azioni rivolte a tutelare la propria onorabilità e la propria immagine e a sanzionare gli eventuali comportamenti posti in essere da propri iscritti in contrasto con lo Statuto e il Codice etico del partito”.

A seguire arriva il comunicato da Avellino. La premessa: “La Segreteria nazionale del PD ha richiesto, anche in seguito a notizie di stampa che riportano gravi anomalie nel tesseramento del PD Avellino, di effettuare con urgenza una verifica dettagliata dell’andamento di tale tesseramento. Tale verifica è tuttora in corso”.

Considerato che il Regolamento congressuale prevede che le riunioni di circolo avrebbero dovuto svolgersi tra il 15 e il 28 novembre 2021 viene deliberato il rinvio delle procedure congressuali ad una data che sarà stabilita all’esito delle verifiche sulle procedure di tesseramento e della conseguente certificazione degli iscritti per l’anno 2021 alla Federazione provinciale di Avellino.

