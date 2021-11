12 SHARES Condividi Tweet

L’opposizione ha scritto a sindaco e presidente del consiglio comunale di Calabritto chiedendo spiegazioni sugli impianti di depurazione. Lo ha fatto con un’interrogazione trasmessa anche al Prefetto di Avellino.

Il testo parte con un riepilogo della vicenda, dalla gara vinta da Fenix Consorzio Stabile Scarl per un importo di 3 milioni e 600mila euro. “Calabritto capoluogo e la frazione Quaglietta aspettavano da tempo la realizzazione di tale opera e che come riferito dal Sindaco Gelsomino Centanni ad alcuni mass-media provinciali la realizzazione di tale opera avrebbe portato ricadute molto positive sul nostro territorio, sia in termini ambientali che occupazionali”, scrivono i consiglieri Carmine Calvanese, Giuseppe D’Alessio, Antonio Melillo. “Ma ad oggi i relativi lavori non risultano ultimati, bloccati di fatto da svariati mesi”.

I consiglieri comunali del gruppo consiliare “SiAmo l’Alternativa”, con la presente interrogano il Sindaco per sapere quanto segue:

Perché ad oggi i lavori per la Realizzazione degli Impianti di depurazione e relativi collettori per Calabritto Capoluogo e Frazione di Quaglietta risultano essere bloccati?

Essere informati sulle eventuali azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale per riavviare e – quindi – completare detti lavori.

Essere informati sui motivi che hanno indotto prima l’ingegner Mario Policastro e poi l’ingegnere Alessandro Zecca a rinunciare al cospicuo incarico (in termini anche economici) conferito dal Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo;

Essere informati sull’ammontare economico dei lavori sin qui svolti e su eventuali quietanze di pagamento già saldate a favore dell’impresa esecutrice;

Se i lavori per la riapertura della strada comunale “San Vito/Petragna sono stati realizzati dal Consorzio Scarl/EURONUOVA di Risi Gerardo e se l’impegno di spesa rientra nell’originario incarico di affidamento lavori; o da altra impresa esecutrice e nel secondo caso a quanto ammonta l’impegno di spesa e il relativo le specifiche relative all’atto di affidamento lavori.

