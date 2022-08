Politiche, Farina candidato col Terzo polo di Renzi e Calenda

20 SHARES Condividi Tweet

“Per una serie di innumerevoli motivazioni, sicuramente al primo posto la consapevolezza che per cambiare e correggere le cose bisogna esserci, ho dato la mia disponibilità a candidarmi alla Camera con AZIONE/ITALIA VIVA, fermamente convinto che non era questo il tempo per far cadere il Governo e che guerra e pandemia, ma anche l’attuale instabilità politica, influiranno drammaticamente sull’economia della nostra Nazione. Ma sono anche certo che il prezzo maggiore lo pagheranno i territori e i cittadini delle aree interne. Non può e non deve essere così”. Con queste parole l’ex sindaco di Teora Stefano Farina ha annunciato su Facebook la firma della candidatura alla Camera nell’uninominale per la provincia di Avellino con il Terzo Polo di Renzi e Calenda. Farina si era allontanato dal Partito democratico due anni fa, in occasione delle Regionali, quando aveva corso per un seggio in Consiglio regionale con la formazione di centrosinistra che fa capo a Bruno Tabacci, oggi confluita sotto la bandiera di Impegno civico con Luigi Di Maio.

