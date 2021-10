Progetto Pilota, Nusco verso l’ok alla convenzione

14 SHARES Condividi Tweet

Le nuove regole del Progetto Pilota dell’Alta Irpinia arrivano nel consiglio comunale di Nusco. Lunedì 25 ottobre alle 16.00 “approvazione della Convenzione per la costituzione di un soggetto unitario in ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Progetto Pilota Alta Irpinia) e PNRR“, c’è scritto nell’ordine del giorno. E’ il documento che dà la nuove veste giuridica alla Città dell’Alta Irpinia, che fissa obiettivi e norme; che aveva bisogno dell’ok dei consigli comunali per poter essere adottato nella piena legittimità.

Ciriaco De Mita si rimette dunque in gioco per affrontare la delicatissima fase. Una fase che in Alta Irpinia prevede opportunità, bandi, misure. Ma che prima prevede il rinnovo dei vertici nell’area. Ci sarà un presidente e un comitato di coordinamento di sei amministratori. Da eleggere all’interno dei 25 sindaci, vale per la presidenza e per il direttivo.

Si discute da mesi, cinque mesi, sul possibile successore di De Mita al vertice. E negli ultimi giorni se ne continua a discutere. Solo che adesso l’appuntamento è a ridosso della elezioni provinciali, del congresso del Pd e tutto diventa più complicato. Ieri per esempio Rino Buonopane, sindaco di Montella e papabile per la presidenza dell’area pilota, è spuntato in maniera forte come candidato alla presidenza della Provincia per il Partito Democratico (Da Irpinianews).

In Alta Irpinia non sembra semplice trovare un nome condiviso da tutti o comunque da una maggioranza larga. Non era facile l’estate scorsa e non lo è adesso. Ad ogni modo le trattative sono partite ufficialmente e in maniera serrata tra le varie componenti. Domani intanto si completa il quadro delle nuove Giunte dopo le amministrative del 3-4 ottobre: a Lioni consiglio di insediamento e nomina degli assessori.

