“Quaranta”, le poesie in cornice di Graziella Di Grezia

Non è solo la celebrazione dei suoi primi 40 anni, ma anche la testimonianza di come la forza di volontà riesca a dilatare il tempo, trasformando un’originaria passione in elemento focale della propria attività professionale. Un punto di svolta nella sua vita artistica e lavorativa, ma anche un messaggio che racchiude valori di bellezza e speranza per una società che ne ha sempre maggiore necessità. Così “Quaranta” di Graziella Di Grezia si presenta al pubblico, l’esposizione di poesie ospitata dal Complesso Monumentale Ex Carcere Borbonico di Avellino da sabato 19 a venerdì 25 marzo 2022, a cura di Claudia Mercaldo e Gemma Savelli.