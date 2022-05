Referendum giustizia, Palamara ospite di Primavera Meridionale

14 SHARES Condividi Tweet

Giovedì 19 alle ore 18 presso il Circolo della Stampa in corso Vittorio Emanuele n.6 ad Avellino, l’associazione metapolitica Primavera Meridionale, nell’ambito delle iniziative poste in essere in vista dei prossimi referendum sulla giustizia, presenterà il volume Lobby e Logge.

L’incontro, moderato dal giornalista Edoardo Sirignano, vedrà la partecipazione dell’autore Luca Palamara, del fondatore di Primavera Meridionale Sabino Morano e del Prof. Sergio Barile.

Alla presentazione del volume seguirà un dibattito sul “tema giustizia” a cui prenderanno parte, oltre a vari dirigenti dell’associazione, l’ex sottosegretario alla giustizia Giuseppe Gargani e l’ex ministro delle comunicazioni Mario Landolfi.

