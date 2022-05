Montemarano: Palmieri per il tris, l’ostacolo è Ricciardelli

16 SHARES Condividi Tweet

Per le elezioni amministrative di Montemarano il sindaco Beniamino Palmieri è in campo per ottenere il terzo mandato consecutivo alla guida del Comune. Se la vedrà contro Luigi Ricciardelli, medico ed ex capogruppo della sua maggioranza nell’ultima consiliatura. Sfida interna a Italia Viva per quanto riguarda gli aspiranti alla fascia tricolore.

Candidato sindaco: Beniamino Palmieri

Candidati consiglieri Lista Montemarano nel Cuore:

Gallo Alfonso Giovanni

De Luca Gaetano

Gallo Antonio

De Francesco Maria Ilaria

Palmieri Danilo Giovanni

Celli Luisa

Marino Nicola

Di Dio Giovanni Sergio

Follo Salvatore

De Vito Natalia

Molettieri Luca Ciriaco

Forgione Francesco Antonio

Candidato sindaco: Luigi Ricciardelli

Candidati consiglieri Lista Montemarano 2027:

Danilo Barbaro Andrea Coscia Luisa D’Agnese Michele D’Agnese Gerardo Dell’Affetto Raffaele Faia Giuseppe Gallo Vittorio Gallo Mario Marino Elia Orciuoli Giuseppe Picariello Angela Raimo

Condividi su: