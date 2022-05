Spera contro Barrasso, la partita elettorale a Grottaminarda

16 SHARES Condividi Tweet

Sfida a due per il dopo-Cobino a Grottaminarda dopo la fase di commissariamento. Presentate le liste, entrambe espressione del Partito Democratico. Quella di Marcantonio Spera è sostenuta dalla segreteria provinciale dei dem mentre la squadra guidata da Vincenzo Barrasso è in buona parte espressione del circolo cittadino del partito. In pratica un derby, seppur atipico, per la realtà più importante al voto dopo Atripalda e Solofra.

Candidato sindaco: Marcantonio Spera

Candidati Consiglieri lista La Rinascita:

Rocco Barrasso

Rosalba Basile

Michelangelo Bruno

Sandra D’Ambrosio

Edoardo De Luca

Rocco Stefano Di Fronzo

Marilisa Grillo

Franca Iacoviello

Virginia Pascucci

Doralda Petrillo

Michele Spinapolice

Antonio Vitale

Candidato sindaco: Vincenzo Barrasso

Candidati Consiglieri lista Liberi e Democratici:

Giuseppina Barrasso

Imperatrice Bruno

Michele Cappuccio

Rosa Ciotola

Rocco De Luca

Francesco Del Sorno detto Leone

Marisa Graziano

Lucio Lanza

Angelo Marino Lo Chiatto

Antonella Meninno

Mauro Piccolo

Annalisa Romano

