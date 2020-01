Regionali e non solo, a Calitri summit della Lega

18 SHARES Condividi Tweet

A poche ore dalle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, la Lega annuncia il secondo incontro in terra irpina. Verso le regionali in Campania, i salviniani si ritrovano a Calitri, in uno dei paesi della zona che ha dato maggiori soddisfazioni al Cartoccio. Nello stesso luogo quest’anno si voterà anche per le amministrative, ma è chiaro che in questo momento il pressing leghista è rivolto alla Campania tutta.

“A pochi giorni dell’evento di Ariano Irpino e nonostante gli impegni che lo hanno visto in campagna elettorale in Emilia Romagna, il senatore Pasquale Pepe, coordinatore provinciale della Lega, torna in Irpinia e precisamente a Calitri. Lunedì 27/01/2020 alle ore 18:30, presso la sala Ex Eca di piazzale Giolitti, incontrerà iscritti e simpatizzanti dell’Alta Irpinia. Il senatore ha promosso personalmente l’incontro che ha, come obiettivi prioritari, conoscere le persone: ascoltarle e raccogliere spunti utili per la stesura del programma elettorale“, dicono in una nota simpatizzanti di Calitri.

