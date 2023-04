Rifiuti, appello Fiase al Prefetto di Avellino

14 SHARES Condividi Tweet

“Una prima nota era stata inviata al Prefetto di Avellino in data 18 marzo. Questa mattina il Segretario nazionale FIASE, Vincenzo Mango, ha inviato un nuova Pec chiedendo un incontro per evidenziare e risolvere il problema del comportamento, ritenuto dal sindacalista discriminante, nei confronti dell’organizzazione sindacale Fiase, da parte della società Irpiniambiente Spa e dell’Ente Provincia di Avellino. Mango ha sottolineato che la Fiase, sigla che rappresenta, è costituita da un cospicuo numero di dipendenti della società Irpiniambiente Spa. La mancata elezione delle RSU, ormai scadute da anni (ultima elezione nel 2018), vieta il diritto di partecipazione alle elezioni e l’eventuale rappresentanza della Fiase stessa in azienda. Mango sottolinea la gravità del rifiuto del riconoscimento dell’organizzazione e di conseguenza la negazione del diritto di rappresentare i lavoratori”. Lo riferisce la FIASE.

