Rocca San Felice, Cipriano verso il bis

14 SHARES Condividi Tweet

Due liste autoctone in campo a Rocca San Felice per le Amministrative di giugno. L’uscente Guido Cipriano si ripresenta con una squadra in parte rinnovata. La sfida è dal risultato scontato: la seconda lista è presentata per mettere tutti al riparo dal quorum. Per Cipriano sarà secondo mandato nel piccolissimo borgo dell’Alta Irpinia. Ma accanto alle due liste espressione del Comune altirpino ne sono spuntate altre 3, come accaduto a Cairano. I candidati arrivano da fuori provincia.

LISTA Insieme per Rocca con Guido Cipriano sindaco:

Daniele Cipriano, Gerardo Cozza, Giuseppe Damiano, Rosa Lambiase, Gerardo Lepore, Pasquale Macchia, Giuseppe Nigro, Luigi Santoli

LISTA Per Rocca con Giuseppe Simolo sindaco:

Cipriano Franco, Massimiliano Lisena, D’Amore Michele, Raucella Rossella, Orazio Damiano, Cipriano Rosalba, Di Cicilia Marisa

LISTA Insieme per Rocca San felice

Pina Onorato, Nicoletta Monteseno, Benedetta Cifaldi, Davide Flammia, Paolo La Porta, Vincenzo la Porta, Pasquale Oliva

LISTA Insieme ancora

Salvatore Ventrone, Vincenzo Feola, Carmela Picone, Mario Coppola, Giuseppe Casale, Daniele Franceschini, Antonio salvatore, Vincenzo Verde, Vincenzo Napolitano, Francesco Fusco

LISTA Progresso

Giovanni Orabona, Francesco Virgilio, Nicola De Rosa, Cristiano Savona, Benito D’Alessio, Vincenzo Miseli, Nicola Volpe, Jessica Pappadia, Michele Ventrone, Simone Sannino

Condividi su: